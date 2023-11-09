Ограничения не работают, действует круглосуточная доставка спиртного — прокуратура Костаная

В рамках реализации протокола расширенного заседания Координационного совета области, по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью от 27 октября 2023 года на площадке палаты предпринимателей Костанайской области прокуратура, полиция и налоговые органы обсудили проблемные вопросы в сфере реализации алкогольной продукции в регионе.

В работе совещания приняли участие представители малого и среднего бизнеса.

Данный вопрос важный, так как, согласно статистическим данным каждое пятое преступление в области совершается в состоянии алкогольного опьянения. С начала текущего года совершено 2 убийства и 10 фактов причинения телесных повреждений. Причиной этих преступлений стало совместное распитие алкогольных напитков и возникающие на этой почве внезапные конфликты, алкогольная продукция в свою очередь были приобретены в запрещенное время.

С начала года полиция выявила 43 факта нарушений реализации алкогольной продукции, в связи с этом, судом приостановлено действие лицензии в 23 торговых объектах, один объект лишен лицензии.

Начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры города Костаная Ерлан Гутов отметил, что на сегодняшний день ограничительные меры не срабатывают. Действуют круглосуточные услуги по доставке спиртного.

Алкомаркеты работают под видом баров. Для этого достаточно разместить столик в магазине и законно продавать спиртное.

В ходе отраслевого совета достигнута договоренность о предоставлении данных в Палату предпринимателей Костанайской области, по субъектам бизнеса часто нарушающих законодательство страны в части реализации алкогольной продукции. Данный вопрос будет также проанализирован с выявлением корневых причин с принятием последующих решений.

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