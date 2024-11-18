Приказом и. о. министра транспорта от 12 ноября 2024 года внесены дополнения в Правила прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по дорогам, сообщает Zakon.kz.

В частности, внесено дополнение о том, что организация движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения осуществляется согласно Перечню, наименованию и индексам автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения, в том числе перечню автомобильных дорог оборонного пользования.

При организации движения в дневное и вечернее время летнего периода вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн согласно срокам ежегодного действия временных ограничений движения в летний период, указанным в приложении 1.

Сроки ежегодного действия временных ограничений движения в летний период

Ограничения вводятся с 1 июня по 15 августа с 11:00 до 21:00 при температуре воздуха выше 25°С, в следующих областях:

область Абай;

Акмолинская область;

Актюбинская область;

Западно-Казахстанская область;

Карагандинская область;

Костанайская область;

Павлодарская область;

Северо-Казахстанская область;

Восточно-Казахстанская область.

Ограничения вводятся с 1 июня по 31 августа с 10:00 до 22:00 при температуре воздуха выше 25°С, в следующих областях:

Алматинская область;

Атырауская область;

Жамбылская область;

Область Жетысу;

Кызылординская область;

Мангистауская область;

Туркестанская область;

Область Улытау.

Также говорится, что в дневное время летнего периода при температуре воздуха выше 25°С на участке автомобильной дороги общего пользования республиканского значения с щебеночно-мастичным асфальтобетонным покрытием вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 9 тонн на дороге:

Астана – Петропавловск, через город Кокшетау протяженностью 128 км, начало участка на 68 км, конец участка – 196 км.

В дневное время летнего периода ограничения не распространяются на автотранспортные средства:

осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;

осуществляющие мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

осуществляющие перевозку скоропортящихся продуктов питания;

осуществляющие перевозку пассажиров и багажа;

осуществляющие перевозку опасных грузов;

осуществляющие дорожно-строительные работы на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции;

вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также осуществляющие воинские перевозки;

осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим.

При организации движения в весенний период вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн, согласно срокам ежегодного действия временных ограничений движения в весенний период

Сроки ежегодного действия временных ограничений движения в весенний период

Ограничения вводятся с 23 марта по 1 мая соответствующего года в следующих областях:

область Абай;

Акмолинская область;

Актюбинская область;

Восточно-Казахстанская область;

Западно-Казахстанская область;

Карагандинская область;

Костанайская область;

Павлодарская область;

Северо-Казахстанская область.

Ограничения вводятся с 1 марта по 1 апреля в следующих областях:

Алматинская область;

Атырауская область;

Жамбылская область;

область Жетысу;

область Жетысу; Кызылординская область;

Мангистауская область;

Туркестанская область;

область Улытау.

В весенний период ограничения не распространяются на автотранспортные средства:

осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;

осуществляющие мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим;

осуществляющие перевозку пищевой продукции;

осуществляющие перевозку пассажиров и багажа;

осуществляющие перевозку медикаментов;

осуществляющие дорожно-строительных работы, на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции;

вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также осуществляющие воинские перевозки.

Также говорится, что максимальные суммы осевых масс автотранспортных средств, допустимых при проезде по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения в период временного ограничения движения летнего и весеннего периода, не должны превышать следующего значения:

Между тем утрачивает силу ряд приказов об организации движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения, действовавших ранее.

Приказ вводится в действие с 26 ноября 2024 года.

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