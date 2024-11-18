Приказом и. о. министра транспорта от 12 ноября 2024 года внесены дополнения в Правила прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по дорогам, сообщает Zakon.kz.
В частности, внесено дополнение о том, что организация движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения осуществляется согласно Перечню, наименованию и индексам автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения, в том числе перечню автомобильных дорог оборонного пользования.
При организации движения в дневное и вечернее время летнего периода вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн согласно срокам ежегодного действия временных ограничений движения в летний период, указанным в приложении 1.
Сроки ежегодного действия временных ограничений движения в летний период
Ограничения вводятся с 1 июня по 15 августа с 11:00 до 21:00 при температуре воздуха выше 25°С, в следующих областях:
- область Абай;
- Акмолинская область;
- Актюбинская область;
- Западно-Казахстанская область;
- Карагандинская область;
- Костанайская область;
- Павлодарская область;
- Северо-Казахстанская область;
- Восточно-Казахстанская область.
Ограничения вводятся с 1 июня по 31 августа с 10:00 до 22:00 при температуре воздуха выше 25°С, в следующих областях:
- Алматинская область;
- Атырауская область;
- Жамбылская область;
- Область Жетысу;
- Кызылординская область;
- Мангистауская область;
- Туркестанская область;
- Область Улытау.
Также говорится, что в дневное время летнего периода при температуре воздуха выше 25°С на участке автомобильной дороги общего пользования республиканского значения с щебеночно-мастичным асфальтобетонным покрытием вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 9 тонн на дороге:
Астана – Петропавловск, через город Кокшетау протяженностью 128 км, начало участка на 68 км, конец участка – 196 км.
В дневное время летнего периода ограничения не распространяются на автотранспортные средства:
- осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;
- осуществляющие мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- осуществляющие перевозку скоропортящихся продуктов питания;
- осуществляющие перевозку пассажиров и багажа;
- осуществляющие перевозку опасных грузов;
- осуществляющие дорожно-строительные работы на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции;
- вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также осуществляющие воинские перевозки;
- осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим.
При организации движения в весенний период вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн, согласно срокам ежегодного действия временных ограничений движения в весенний период
Сроки ежегодного действия временных ограничений движения в весенний период
Ограничения вводятся с 23 марта по 1 мая соответствующего года в следующих областях:
- область Абай;
- Акмолинская область;
- Актюбинская область;
- Восточно-Казахстанская область;
- Западно-Казахстанская область;
- Карагандинская область;
- Костанайская область;
- Павлодарская область;
- Северо-Казахстанская область.
Ограничения вводятся с 1 марта по 1 апреля в следующих областях:
- Алматинская область;
- Атырауская область;
- Жамбылская область;
область Жетысу;
- Кызылординская область;
- Мангистауская область;
- Туркестанская область;
область Улытау.
В весенний период ограничения не распространяются на автотранспортные средства:
- осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;
- осуществляющие мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим;
- осуществляющие перевозку пищевой продукции;
- осуществляющие перевозку пассажиров и багажа;
- осуществляющие перевозку медикаментов;
- осуществляющие дорожно-строительных работы, на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции;
- вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также осуществляющие воинские перевозки.
Также говорится, что максимальные суммы осевых масс автотранспортных средств, допустимых при проезде по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения в период временного ограничения движения летнего и весеннего периода, не должны превышать следующего значения:
Между тем утрачивает силу ряд приказов об организации движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения, действовавших ранее.
Приказ вводится в действие с 26 ноября 2024 года.