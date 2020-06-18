Ограничения введут в Казахстане в выходные

Правительство объявило о новых ограничениях в выходные дни в нескольких городах Казахстана из-за коронавируса, передает Tengrinews.kz.

Межведомственная комиссия (МВК) по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана решила:

с учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов Казахстана ввести дополнительные ограничительные меры в выходные дни — 20-21 июня 2020 года:

1) по городам Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз:

— приостановить деятельность ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров;

— допустить работу объектов общественного питания только на открытом воздухе в уличном формате с сохранением социального дистанцирования;

— ограничить работу общественного транспорта;

— приостановить функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков;

— приостановить деятельность фитнес-центров;

— ограничить выход на улицу лиц старше 65 лет.

2) В населенных пунктах с численностью свыше 50 тысяч человек:

— приостановить функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, аквапарков;

— ограничить выход на улицу лиц старше 65 лет.

3) закрыть въезд в туристические зоны, территориально приближенные к городам Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз, в соответствии с постановлениями главных санитарных врачей регионов, а лицам, находящимся в указанных зонах — соблюдать социальное дистанцирование.

Глава правительства дал поручение акиматам регионов в кратчайшие сроки решить вопросы:

— расширения охвата ПЦР-тестирования среди населения путем открытия дополнительных лабораторий на базе медицинских организаций;

— повышения количества инфекционных и провизорных мест в больницах;

— обеспечения охвата КТ-исследованием больных с привлечением имеющихся ресурсов в регионе, независимо от форм собственности;

— обеспечения своевременного обслуживания экстренных и неотложных вызовов станциями скорой медицинской помощи;

— осуществления на уровне амбулаторно-поликлинической помощи качественного динамического наблюдения (дистанционно, мобильные бригады) за пациентами, находящимися на дому;

— проведения активной информационно-разъяснительной работы с населением.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация с коронавирусом «из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остается непростой, но находится под контролем правительства».

За последние несколько недель карантин был снова усилен в нескольких регионах Казахстана. В стране отмечается рост заражений и смертей.

На утро 18 июня зарегистрировано 15877 случаев COVID-19, а также 6831 бессимптоный носитель коронавируса. 100 человек умерли.

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