Ограничено движение автотранспорта из-за жары

drive2.com
COVID-2019 в Казахстане
13558 - зарегистрированно
8400 - выздоровевших
67 - летальных случаев
209 - в Костанайской области
Информация об ограничении размещена в Инстаграм аккаунте костанайского филиала «Казахавтодора».
В период с 1 июня по 15 августа вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось при температуре воздуха выше 25 градусов по автодорогам республиканского значения.
«Вместе тем, временные ограничения не распространяются на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания/пассажиров и багажа/медикаментов и занятые на дорожно-строительных работах», — говорится в сообщении.