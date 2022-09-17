Ограничено движение для автотранспорта в Костанае

Информацию распространил Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
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Сегодня, 17 сентября 2022 года с 12 часов дня, в областном центре штабом по борьбе с терроризмом проводится плановое антитеррористическое учение «Бекет Антитеррор-2022».
Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных органов к выполнению задач по экстренному реагированию и пресечению условного акта терроризма.
В связи с этим будет ограничено передвижение в границах улиц Пушкина-Дулатова-Баймагамбетова-Амангельды.
Просим граждан с пониманием отнестись к проводимым антитеррористическим учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов.
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