Ограничено движение на трассах в Костанайской области

30 ноября с 03-40 в связи c ухудшением погодных условий (гололёд) ограничено движение на участке а/д республиканского значения для грузового и общественного автотранспорта:

— А-21 «Мамлютка-Костанай» (333-406 км от г. Костанай до п. Мендыкара)

30.11. с 00-30 в связи c ухудшением погодных условий (гололёд) ограничено движение на участке а/д республиканского значения для грузового и общественного автотранспорта:

— М-36 гр. РФ «Екатеринбург-Алматы» (539-418 км от г. Костанай до п. Карабалык)

— Р-36 » Костанай-Аулиеколь-Сурган» (8-218 км от г. Тобыл до с. Октябрский).

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