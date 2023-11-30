Ограничено движение на трассах в Костанайской области

30 ноября с 03-40 в связи c ухудшением погодных условий (гололёд) ограничено движение на участке а/д республиканского значения для грузового и общественного автотранспорта:
— А-21 «Мамлютка-Костанай» (333-406 км от г. Костанай до п. Мендыкара)
30.11. с 00-30 в связи c ухудшением погодных условий (гололёд) ограничено движение на участке а/д республиканского значения для грузового и общественного автотранспорта:
— М-36 гр. РФ «Екатеринбург-Алматы» (539-418 км от г. Костанай до п. Карабалык)
— Р-36 » Костанай-Аулиеколь-Сурган» (8-218 км от г. Тобыл до с. Октябрский).