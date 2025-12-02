Сообщение распространила пресс-служба ДЧС Костанайской области.

С 12:30 по времени Астаны из-за тумана и понижения температуры введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке республиканской автодороги KAZ19 «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» — от села Карабутак до села Адаевка.

МЧС просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута и соблюдать меры безопасности: снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать резких манёвров и пользоваться ближним светом фар.

