Ограничено движение на трассе для грузового и общественного транспорта — ДЧС Костанайской области 

— Сегодня, 12:25
Фото ДП

Сообщение распространила пресс-служба ДЧС Костанайской области. 

С 12:30 по времени Астаны из-за тумана и понижения температуры введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке республиканской автодороги KAZ19 «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» — от села Карабутак до села Адаевка.

МЧС просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута и соблюдать меры безопасности: снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать резких манёвров и пользоваться ближним светом фар.


