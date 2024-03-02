Ограничили движение в районе «Гагаринского моста» в Костанае

Сообщение о предстоящих ремонтных работах распространила пресс-служба акимата Костаная.

Акимат города уведомляет, что в период с 08.00 часов 2 марта по 20:00 часов 3 марта в связи со строительно-монтажными работами по реконструкции ливневой канализации от «Жастар Сарайы» по пр. Н.Назарбаева до улицы Рабочая будет ограничено движение автотранспорта (перекрыто движение одной из двух полос автодороги по направлению центр-микрорайоны «Юбилейный», «Береке») под путепроводом.

Объезд будет осуществляться с левой стороны по встречной полосе.

«Просим жителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

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