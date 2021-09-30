Ограничить выезд из населенных пунктов советует МВД из-за непогоды

В ряде областей по сообщению РГП «Казгидромет» ожидается ухудшение погодных условий — осадки в виде снега, а также гололед и туман. МВД РК рекомендует водителям соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, передает zakon.kz.

Автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщениями об ухудшении погоды и закрытии дорог. МВД рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов, — пишет пресс-служба МВД РК.

Также для безопасного движения полицейские советуют учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость.

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