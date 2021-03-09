Ограничительные меры, нарушения, усиление. Состоялось заседание областного оперштаба

В Костанае состоялось заседание областного оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции с участием акима Костанайской области Архимедом Мухамбетовым.
Акимам городов и районов было поручено усилить работу мониторинговых групп. Так с 1 января уже было проведено 3855 рейдов и выявлено 358 нарушений. Однако, по словам акима, не во всех районах этому направлению уделяют должное внимание.
«Между тем, стоит отметить, что в Амангельдинском, Алтынсаринском, Камыстинском, Наурзумском и Сарыкольском районах не на должном уровне ведется работа мониторинговых групп, где сначала года не наблюдается динамика по выявленным нарушениям. До сих пор остаются выявленными от 3 до 7 нарушений с начала текущего года — это очень мало», — отметил аким области.
На заседании аким Костанайской области особое внимание уделил подготовке к предстоящему посевному сезону. Тем, кто задействован в весенне-полевых работах, будет дан зеленый свет, сказал аким. А это не только сельхозпредприятия, но и магазины продающие запчасти, а также нефтебазы, отпускающие ГСМ. Но забывать о соблюдении мер, предписанных санитарными врачами, им не стоит. Ведь халатность может поставить под угрозу сроки проведения посевных работ.
«Если там заболеет во время весенне-полевых работ, а там сроки всего две недели — 20 дней на весенне-полевые работы, чтобы влага не ушла. Надо посеять. Вот из 20 механизаторов 10 заболеет, тогда точно выработка уменьшится. Откуда они возьмут механизаторов? Поэтому вы сейчас должны уже эту работу проводить в районе», — подчеркнул глава области.
Акимам городов и районов было поручено усилить работу мониторинговых групп.
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