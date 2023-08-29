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«Огромная проблема». Токаев рассказал, на кого жалуются казахстанцы

фото пресс-службы Акорды

В ходе встречи с представителями системы защиты прав человека Глава государства заявил о необходимости обеспечить безукоризненную работу судебной и правоохранительной систем, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, статистика показывает рост недовольства граждан решениями судов, надзорных и правоохранных структур.

«Люди не могут добиться справедливости в уполномоченных органах и вынуждены обращаться в Администрацию Президента. Поток жалоб всегда увеличивается. Анализ поступивших обращений показывает, что больше всего люди жалуются на суды, полицию и прокуратуру. Это огромная проблема, которая должна решаться с вашим непосредственным участием», — обратил внимание Президент.

Глава государства подчеркнул, что никто не вправе препятствовать работе уполномоченных, а прокуратура, правительство и акимы должны оказать необходимое содействие, чтобы снять этот вопрос с повестки дня.

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