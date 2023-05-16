Огромную очередь и давку из-за бесплатных донеров сняли на видео

Огромную очередь и давку устроили жители Актобе за бесплатными донерами, передает Tengrinews.kz.
В социальных сетях появилось видео, как толпа людей собралась у здания, судя по видео, в очереди выстроилась в основном молодежь.
Видео с Телеграм канала t.me/maitanov_online
«Признаюсь, я не в состоянии понять мотивов этих людей. Давить друг друга и торчать час в очереди за шаурмой, слопать ее за минуту — зачем? Они голодают? У них нет денег на еду? Закрыты все донерные города?» — задаются вопросами пользователи, снявшие на видео происходящее в Актобе.
По некоторым данным, давка возникла из-за открытия кафе, где устроили бесплатную раздачу донеров.
По данным издания «Диапазон», в полиции заявили, что организаторы данного мероприятия привлечены к административной ответственности по статье 505 КоАП РК («Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов»).