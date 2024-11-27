В 800 тысяч тенге обошлось акмолинке сменить телефонный номер. Женщина попалась в сети мошенников, сообщает Polisia.kz.

Несмотря на неоднократные предупреждения правоохранительных органов и обилие информации о методах мошенничества, граждане продолжают доверять неизвестным абонентам и выполнять их инструкции. Очередной жертвой аферистов стала жительница Зерендинского района. По словам потерпевшей, первый звонок от мошенников поступил 22 ноября.

Неизвестный абонент предложил ей сменить номер телефона, заявив, что срок действия старого истек. Не подозревая об обмане, сельчанка продиктовала код, который она получила на свой телефон от короткого номера.

Однако на этом звонки от мошенников не закончились. В течение дня на телефон жертвы поступали звонки от «сотрудников службы безопасности банков». Они задавали различные вопросы, стараясь ввести её в заблуждение, и запугивали ее статьями уголовного кодекса. В конечном итоге женщина самостоятельно оформила кредит на сумму 500 тысяч тенге, а также перевела еще 300 тысяч тенге со своего депозита.

Полицейские настоятельно просят граждан быть бдительными и внимательными при разговоре с незнакомыми абонентами. Ни в коем случае не передавайте коды из SMS-сообщений или личные данные.

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