Огромные долги за авто. Костанайцев предупредили о последствиях

Жители Костаная должны 180 млн тенге налогов за автотранспорт. Причём у некоторых из них, сумма задолженности превышает 2 млн тенге. Представители управления госдоходов рекомендуют людям поторопиться с оплатой, поскольку уже через несколько дней список должников они отправят частным судебным исполнителям на взыскание.

1 апреля в Казахстане истек срок уплаты налога на транспорт. Тем, кто не успел заплатить их вовремя, давалось еще 30 дней, чтобы погасить задолженность добровольно. Но срок этот уже истекает, и за должников теперь примутся судебные исполнители.

«Формируются налоговые приказы уже 24 мая 2024 года со дня вручения, как вручат, соответственно, по истечению пять рабочих дней, если должник не погасит налоговый приказ уйдет автоматическом режиме на исполнение частному судебному исполнителю», — говорит главный специалист управления госдоходов Костаная Анара Назарова.

Еще в начале мая сумма долга налогов за автотранспорт у жителей Костаная составляла почти 300 млн тенге. Сейчас это 180 млн тенге. Как отмечают специалисты управления госдоходов, люди больше добровольно оплачивают свои долги. Но есть случаи, когда это происходит в ходе совместных с дорожной полицией рейдов. Водителей останавливают полицейские, и они тут же на месте оплачивают всю сумму. Помимо этого есть костанайцы, которые долги накапливают годами. Здесь суммы уже превышают и два миллиона тенге.

«Также у нас имеются случаи по должникам, которые имеют из года в год переходящие долги, у них на самом деле машин этих нет, так как они продали эти машины по доверенности, а налог начисляется у нас до момента снятия с учета, если данный должник снимет машину с учета, то и налог перестанет начисляться. Но так как они не могут доверенное лицо найти, нет возможностей. У них собираются долги из года в год», — говорит Анара Назарова.

Налоговики также подчеркнули, что после передачи данных судебным исполнителям проблем у должников возникнет больше. Ведь у этих сотрудников есть право накладывать арест на банковские счета и имущества. Также при сумме задолженности от 40 МРП может быть наложен запрет на выезд из страны. Не стоит забывать и то, что частным судебными исполнителями, кроме суммы долга, дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы задолженности.

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