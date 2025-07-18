Главой государства подписан новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения».
Налоговый кодекс предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования. На 30% сокращается объем налоговой отчетности, на 20% уменьшается количество налогов, оптимизируются льготы и сборы.
Существенные изменения коснулись всех ключевых направлений – от корпоративного и индивидуального подоходного налогов до стимулирования инвестиций и перераспределения налоговой нагрузки. Установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость –16%. Для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС – 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.
Освобождаются от уплаты НДС услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), лечения орфанных и социально значимых заболеваний по перечню, определяемому Правительством, услуги по изданию книг в печатном виде, археологические работы. Для реализации периодических печатных изданий установлена пониженная ставка НДС – 10%.
Снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч МРП — 40 млн тенге.
От индивидуального подоходного налога освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ.
Транспортный налог снижен для автомобилей старше 10 лет.
Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью – с 882 до 5 000 МРП.
Сокращено количество налогов: упраздняется единый земельный налог, по отдельным платам сокращено число ставок и сборов.
Оптимизированы специальные налоговые режимы – теперь их всего три: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для фермерских хозяйств.
Самозанятые смогут рассчитывать и уплачивать платежи через мобильное приложение.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.