Главой государства подписан новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения».

Налоговый кодекс предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования. На 30% сокращается объем налоговой отчетности, на 20% уменьшается количество налогов, оптимизируются льготы и сборы.

Существенные изменения коснулись всех ключевых направлений – от корпоративного и индивидуального подоходного налогов до стимулирования инвестиций и перераспределения налоговой нагрузки. Установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость –16%. Для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС – 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.

Освобождаются от уплаты НДС услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), лечения орфанных и социально значимых заболеваний по перечню, определяемому Правительством, услуги по изданию книг в печатном виде, археологические работы. Для реализации периодических печатных изданий установлена пониженная ставка НДС – 10%.

Снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч МРП — 40 млн тенге.

От индивидуального подоходного налога освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ.

Транспортный налог снижен для автомобилей старше 10 лет.

Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью – с 882 до 5 000 МРП.

Сокращено количество налогов: упраздняется единый земельный налог, по отдельным платам сокращено число ставок и сборов.

Оптимизированы специальные налоговые режимы – теперь их всего три: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для фермерских хозяйств.

Самозанятые смогут рассчитывать и уплачивать платежи через мобильное приложение.

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