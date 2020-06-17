Охота на сурка открылась в Костанайской области

Сезон охоты на сурка открылся в Костанайской области на этой неделе. Чаще всего добычей животного занимаются охотники Костанайского, Наурзумского, Денисовского и Камыстинского районов, передает alau.kz

Любителей охоты предупреждают, что добыча зверька должна проходить по установленным правилам. Применять крючки или пики, а также заниматься выливанием водой зверя из норы запрещено. И если на первый раз наказанием будет лишь штраф от 5 МРП, то при повторном нарушении его размер увеличится. А если нарушение произойдет третий раз за год, то охотника могут лишить оружия и права заниматься охотой на 2 года.

Также анализ прошлого года показал, что охотники пренебрегают документами, разрешающими отстрел животного, и нарушают установленную территорию. В прошлом сезоне, например, к административной ответственности привлекли 8 человек.

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