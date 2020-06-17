Охота на сурка открылась в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
15542 - зарегистрированно
9647 - выздоровевших
88 - летальных случаев
241(+8) - в Костанайской области
Сезон охоты на сурка открылся в Костанайской области на этой неделе. Чаще всего добычей животного занимаются охотники Костанайского, Наурзумского, Денисовского и Камыстинского районов, передает alau.kz
Любителей охоты предупреждают, что добыча зверька должна проходить по установленным правилам. Применять крючки или пики, а также заниматься выливанием водой зверя из норы запрещено. И если на первый раз наказанием будет лишь штраф от 5 МРП, то при повторном нарушении его размер увеличится. А если нарушение произойдет третий раз за год, то охотника могут лишить оружия и права заниматься охотой на 2 года.
Также анализ прошлого года показал, что охотники пренебрегают документами, разрешающими отстрел животного, и нарушают установленную территорию. В прошлом сезоне, например, к административной ответственности привлекли 8 человек.