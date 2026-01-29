В МВД напомнили, что 1 января текущего года введена уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, перечень которых утверждён приказом Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

«Веселящий газ» признан сильнодействующим веществом

Согласно утверждённому перечню, к сильнодействующим веществам отнесена закись азота, так называемый «веселящий газ». При его вдыхании у потребителя возникает кратковременная эйфория, однако употребление данного вещества не по медицинским показаниям представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья. В предыдущие годы фиксировались случаи с летальным исходом.

Факты незаконного оборота в регионах

В ряде регионов сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности пресечены три факта незаконной перевозки и хранения металлических баллонов с запрещённым веществом — закисью азота.

Так, 24 января на автодороге Астана – Петропавловск в одном из автомобилей были обнаружены три металлических баллона объёмом по 10 литров. Кроме того, в Алматы в двух лаунж-барах изъяты 16 баллонов с «веселящим газом».

Начаты досудебные расследования

По всем указанным фактам начаты досудебные расследования, назначены соответствующие экспертизы.

Ответственность — до 15 лет лишения свободы

Министерство внутренних дел Республики Казахстан обращает внимание, что за незаконный оборот сильнодействующих веществ предусмотрена уголовная ответственность по статье 301 Уголовного кодекса Республики Казахстан — до 15 лет лишения свободы.

Работа по защите жизни и здоровья граждан продолжается.

