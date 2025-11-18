Охотникам приготовиться: в Казахстане вводят новые запреты





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам животного мира, лесного и охотничьего хозяйства и предпринимательства».

Закон был инициирован в порядке законодательной инициативы и направлен на внедрение современных научно обоснованных подходов к управлению животным миром, развитие цифровизации отрасли, совершенствование механизмов охраны и воспроизводства животных ресурсов, а также усиление ответственности за нарушения природоохранного законодательства.

Документ предусматривает переход к адаптивной модели управления животными ресурсами, развитие дичеразведения и цифровизацию отчетности по учету животных. Кроме того, линии электропередачи теперь должны будут оснащаться специальными птицезащитными устройствами.

Изменения коснулись и охотничьей деятельности. Законом запрещается использование тепловизоров, приборов ночного видения и беспилотных летательных аппаратов при любительской охоте.

Отдельный блок поправок направлен на усиление ответственности за жестокое обращение с животными. В частности, увеличиваются размеры штрафов, сроки общественных работ, ареста, ограничения и лишения свободы, а также сроки лишения права занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности.

Ожидается, что реализация новых норм позволит повысить эффективность охраны животного мира, сохранить биоразнообразие и обеспечить более рациональное использование природных ресурсов.

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