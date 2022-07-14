Охотники случайно застрелили женщину, собиравшую ягоды в лесу

Женщину застрелили во время сбора ягод.

Жительница села Баумана в Северо-Казахстанской области стала жертвой охотников, когда пошла в лес, чтобы собрать ягод, передает Tengrinews.kz со ссылкой на AstanaTV.

Сельчанка погибла от ранения в грудь. Ей было 49 лет. Как рассказали местные жители, несчастная еще успела сделать звонок родным. Ее обнаружили в трех километрах от станции Бауманской. Как стало известно позже, Алтынай Муздакбаева отправилась в лес, но попала под пулю местных охотников.

«Она успела сразу же позвонить своей знакомой, родственникам. И приехали, ее забрали. Сразу же повезли, вызвали сразу же фельдшера. Фельдшер оказала первую помощь. Повезла ее в районную больницу, но до больницы она не доехала. Женщина скончалась прямо в машине», — рассказала о происшествии жительница села Баумана.

По неподтвержденной информации, охотников было двое. Тем временем в прокуратуре сообщили, что задержан 65-летний односельчанин погибшей. Подозреваемый рассказал, что из винтовки стрелял в грачей, а когда обнаружил раненую, сразу сообщил участковому инспектору полиции.

«Лицо, совершившее данное преступление, установлено и в порядке статьи 128 УПК водворено в ИВС отдела полиции Жамбылского района. Он дает признательные показания. Создана следственная группа. По делу назначен ряд экспертиз. Уголовное дело находится на контроле прокуратуры. В соответствии со статьей 201 УПК подробности расследования не разглашаются», — сообщил прокурор Жамбылского района СКО Талгат Тулегенов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.