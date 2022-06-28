«Охоту» на призывников в колледже прокомментировали в Минобороны

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В Министерстве обороны прокомментировали видео с «охотой» на призывников, которых якобы сотрудники военкомата вылавливают прямо в колледжах, передает Tengrinews.kz.
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Видео распространилось в социальных сетях.
«Вчера в Казахстане в техническом колледже во время защиты диплома студентов забирали люди из военкомата. На видео выпускники убегают из окон, по нашим данным, все студенты успешно убежали», — говорится в описании к видео.
В Министерстве обороны сообщили, что в соответствии со статьей 30 закона «О воинской службе и статусе военнослужащих» граждане, подлежащие призыву на воинскую службу, обязаны явиться по повестке местного органа военного управления в призывную комиссию. Повестка вручается гражданину лично должностными лицами местных органов военного управления или по месту работы (учебы) руководителем организации под роспись.
«Практика показывает, что призывники и их родители требования законодательства игнорируют. Призывники, получившие повестки, не являются на призывную комиссию, принудительную явку призывников обеспечить невозможно. Также настоящей статьей предусмотрено, что в случае невозможности вручить повестку гражданину лично обеспечение его прибытия возлагается на соответствующий орган внутренних дел», — сообщили в Минобороны.
Отбор на срочную воинскую службу призывников проводится в несколько этапов, что по времени занимает несколько дней, в течение которых они проходят медицинскую комиссию, психологический отбор и собеседование с представителями войск.
«Поэтому стихийные или внезапные отправки граждан на срочную службу невозможны, так как формирование команд молодого пополнения для войск — это целый комплекс обязательных мероприятий», — отметили в ведомстве.
По данным Минобороны, «проводятся разъяснительные работы среди студентов выпускного курса, предварительно согласованные с руководством учебного заведения, и вручаются повестки на медицинскую комиссию для определения степени годности к воинской службе».
«Согласно пункту 3 статьи 35 закона «О воинской службе и статусе военнослужащих» отсрочка для продолжения образования предоставляется призывникам на период обучения. Тем самым граждане по завершении обучения и сдачи выпускных экзаменов лишаются права на отсрочку от призыва.
При этом важно осознавать, что воинская служба — это основа сохранения национального суверенитета нашего государства, а воспитание молодежи и подготовка ее к защите Отечества является важнейшей задачей не только государственных структур, но и в первую очередь всего общества. Во-первых, это формирует военно-обученный резерв, готовый в случае войны встать на защиту Родины. Во-вторых, необходимо, чтобы больше молодых людей проходило через армию, поскольку считаем, что это полезно для самих молодых людей. Они приобретают закалку, необходимые в будущей жизни знания», — добавили в Минобороны.
Ежегодно в армию призывается около 35 тысяч призывников. За уклонение от призыва на срочную воинскую службу законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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