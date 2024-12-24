В регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Таксист-нелегал», целью которого является выявление нарушений в сфере перевозки пассажиров водителями-иностранцами.

В ходе мероприятия полиция зафиксировала 68 правонарушений. Из них 42 случая связаны с нарушением миграционного законодательства, а 26 — с нарушением Правил дорожного движения иностранными гражданами.

«Один из таких случаев был зафиксирован 20 декабря в Лисаковске. Сотрудники полиции остановили 40-летнего гражданина ближнего зарубежья, который занимался перевозкой пассажиров на автомобиле Toyota Alphard через приложение «Индрайвер», не имея разрешения на такую деятельность. В отношении нарушителя возбуждено административное производство по статье 463 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан», — сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Полиция напоминает, что работа таксистом без соответствующего разрешения — это нарушение закона, которое влечет за собой ответственность. В регионе продолжается работа по выявлению подобных нарушений, и правоохранительные органы призывают граждан сообщать о случаях нелегальных перевозок.

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