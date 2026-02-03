USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Охрана школ и детсадов: новые требования вызвали споры в Костанайской области

Сотрудники службы охраны в школах и детских садах отвечают за контроль посетителей и безопасность учащихся. В случае чрезвычайной ситуации именно они должны обеспечить защиту детей и персонала. Министерство просвещения утвердило ряд новых требований к охранным фирмам, работающим в учебных заведениях. В первую очередь, это должны быть предприятия с действующей специальной лицензией.

Новые требования к охранным организациям

Как сообщили в управлении образования, к охранным компаниям предъявляются строгие условия. Возраст охранников должен составлять от 25 до 50 лет. Также обязательны специальная профессиональная подготовка, лицензия на ношение и использование оружия, отсутствие судимости. У самой организации должны быть офисное помещение и не менее двух групп быстрого реагирования.

Возрастные ограничения вызвали недовольство охранников

С новыми нормами согласны не все. Представители охранных компаний Костаная считают, что возрастные ограничения противоречат Трудовому кодексу и закону «Об охранной деятельности». По словам Галии Нурмухановой, которая работает в сфере охраны уже 13 лет, действующее законодательство позволяет гражданам с 19 лет и до пенсионного возраста трудиться в этой сфере при соблюдении всех требований.

Она отмечает, что многие сотрудники старше 50 лет, но ещё не достигшие пенсионного возраста, оказались в сложной ситуации и опасаются остаться без работы.

Кадровый дефицит и низкая привлекательность профессии

Директор другой охранной фирмы Аслан Нурпеисов считает, что новые требования могут негативно отразиться на системе охраны учебных заведений. По его словам, молодёжь не стремится работать в этой сфере из-за невысоких зарплат. В результате компаниям приходится нанимать более возрастных сотрудников — самому молодому охраннику в его организации 30 лет.

Возможные обращения и пересмотр штата

В охранных агентствах уже начали уведомлять сотрудников старше 50 лет о возможных трудностях с трудоустройством в 2026 году. Это вызывает недовольство и намерения обращаться в органы по труду, так как люди считают такие ограничения нарушением их прав.

Ситуация в регионе

По данным управления образования, в Костанайской области более 260 учебных объектов уже охраняются лицензированными компаниями. Вместе с тем новые требования являются обязательными, и охранным фирмам, вероятно, придётся пересмотреть кадровый состав, чтобы соответствовать установленным нормам.



