В Костанайских школах сегодня можно часто увидеть охранника преклонного возраста, это люди, которые вот-вот выйдут на пенсию, или же пенсионеры. Такие же примеры есть по всей стране. Поэтому в министерстве просвещения решили ужесточить правила работы охранных агентств, в первую очередь снизив возрастной порог их сотрудников до 50 лет

Министерство просвещения страны решило сделать охрану учебных заведений более эффективной. Для охранных агентств утверждены новые правила — это обязательное наличие опыта работы организации не менее года в сфере охранных услуг, разрешение на хранение и приобретение оружия, наличие офисного помещения и не менее двух мобильных групп быстрого реагирования.

«Для охранников возраст от 25 до 50 лет, наличие физической специальной подготовки, разрешение на использование оружия, отсутствие погашенной/непогашенной судимости в отношении несовершеннолетних. Данные требования к охране будут учитываться при проведении очередных процедур государственных закупок в новом учебном году», — сообщила пресс-секретарь управления образования Костанайской области Анна Лазарева.

С тем, что в новых правилах возрастное ограничение охранников учебных заведений теперь составляет не больше 50 лет, не согласны охранные организации города. Например, одна из костанайских фирм обслуживает более 30 образовательных объектов, и в этой компании почти 30% сотрудников — это люди предпенсионного возраста, или те, что уже на пенсии. Руководитель фирмы объясняет, что на конкурсе госзакупок победителем является тот, кто поставил наименьшую цену, а помимо этого существует еще и высокая конкуренция.

«Да, в моем штате есть такие сотрудники, которые на протяжении многих лет работают в нашей компании и они подходят, действительно, к этому порогу возрастному. И я считаю, что это более чем неправомерно уволить такого сотрудника. Допустим, я в этом году выиграла только школы, к примеру, у меня нет других объектов, и почему я должна, т.к. я только школы охраняю, ему не могу другой объект предоставить, получается. И я должна его уволить?», — говорит директор охранной фирмы Галия Нурмуханова.

У другой фирмы процент таких сотрудников — почти 40, они охраняют шесть учебных заведений. Это детские сады и колледжи. Директор компании Аслан Нурпеисов считает, что новые изменения негативно скажутся на работе, потому что появится большой кадровый голод и высокая текучка кадров. Он объясняет, что, например, с той ценой, с которой они выиграли тендер — они не смогут найти молодых работников, поскольку зарплата будет составлять примерно 100 тысяч тенге.

«Если бы объектам отдела образования дали такую возможность, чтобы выбирать поставщика самому, охранных услуг нашего рынка, т.е. они будут смотреть по критериям нашим, по нашим квалификационным требованиям, и срок лицензии тоже играет очень большую роль», — объяснил директор охранной фирмы Аслан Нурпеисов.

Пресс-секретарь управления образования Анна Лазарева уточнила, что уже заключенные договоры на охрану расторгать, в связи с новыми требованиями, никто не намерен. Все агентства и их охранники будут работать до той даты, которая указана в договоре. Но уже новые конкурсы будут объявляться с учётом обновлённых правил.

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