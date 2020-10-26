Охранник, официант и водитель: названы самые востребованные профессии в Казахстане

Составлен список самых востребованных и самых избыточных специальностей на казахстанском рынке труда. Согласно исследованию, самые дефицитные профессии в стране – дорожный рабочий, охранник, официант, сварщик и водитель, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz

Наименьший спрос – на юристов и экономистов. Здесь, напротив, наблюдается избыток соискателей

«В третьем квартале текущего года на электронной бирже труда (ЭБТ) было размещено 176 тысяч вакансий для квалифицированных работников – на 12,2 процента, или 19,1 тысячи, больше, чем во втором квартале. Количество размещенных резюме достигло 123,1 тысячи, увеличившись по сравнению со вторым кварталом сразу на 20,2 процента. В целом в связи с введением карантина наблюдалось снижение спроса и предложения в июле, но после поэтапного ослабления карантинных мер в августе наметилась тенденция роста числа вакансий и резюме», – сообщает издание.

Отмечается, что активнее всего размещали вакансии на ЭБТ в Нур-Султане, Алматы, а также Карагандинской и Костанайской областях. В этих регионах размещено 45 процентов всех вакансий по республике за третий квартал. Соискатели в этом же периоде наиболее активно размещали резюме в Нур-Султане и западных регионах – Мангистауской и Атырауской областях.

Самые востребованные профессии в стране – дорожный рабочий (6,8 тысячи вакансий), охранник (4,9 тысячи вакансий), водитель автомобиля (4,3 тысячи вакансий), учитель начальных классов (3,3 тысячи вакансий) и медицинская сестра (2,9 тысячи вакансий).

Самые дефицитные профессии в третьем квартале 2020 года – дорожный рабочий (количество вакансий превышает число резюме на 4,8 тысячи), охранник (на 3,2 тысячи), официант (на 1,5 тысячи), сварщик (на 1,5 тысячи) и водитель автомобиля (на 1,4 тысячи вакансий).

В топ-10 дефицитных также вошли профессии слесаря-сантехника, учителя русского языка и литературы, монтажника, санитара и каменщика.

Тем временем наиболее избыточные профессии в Казахстане – юрист (число резюме от соискателей превышает количество вакансий на 1,7 тысячи), экономист общего профиля (на 649 резюме), техник-программист (на 642 резюме), учитель физической культуры и спорта (на 617 резюме) и фельдшер (на 604 резюме).

В топ-10 избыточных также вошли профессии специалиста по найму, техника-технолога, учителя казахского языка и литературы, финансиста и эколога.

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