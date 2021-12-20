Охрану хвойных деревьев в предновогодний период усилили в Костанайской области

С 17 по 31 декабря на территории Костанайской области совместно с природоохранными другими заинтересованными организациями проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконных порубок, заготовок, провоза и реализации молодняка хвойных пород деревьев в предновогодний период.

В целях пресечения незаконных порубок, заготовок, провоза и реализации молодняка хвойных пород деревьев в области создано 24 мобильные группы, которые круглосуточно дежурят вдоль автотрасс, в местах лесопосадок. Сотрудниками полиции и органами лесной охраны осуществляются объезды хвойных массивов, лесных хозяйств, рейды на рынках и других точках на предмет законности провоза и продажи молодняка хвойных пород деревьев.

По словам старшего инспектора по особым поручениям отдела природоохранной полиции УМПС ДП области Газретгали Алимгазина на сегодняшний день проверены 26 мест торговли хвойных деревьев, у которых имеются соответствующие документы для их реализации.

Тем не менее, полицейские напоминают, что за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, входящих в лесной фонд, нарушитель будет привлечен к административной ответственности по статье 381-1 КоАП РК

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