Охватит обширный антициклон. Прогноз погоды на 14-16 сентября

Прогноз погоды по Казахстану озвучили синоптики Казгидромета на 14-16 сентября.

В выходные дни по-прежнему обширный антициклон будет охватывать большую часть территории Казахстана, поэтому сохраняется погода без осадков.

Лишь на севере, востоке и в центре страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, пройдут дожди:

на востоке республики в ночные часы могут перейти в снег.

По республике прогнозируется усиление ветра.

В ночные и утренние часы на севере, северо-западе и востоке страны ожидается туман.

16 сентября на поверхности почвы заморозки до 2 градусов.

Температура воздуха днем ожидается:

на западе республики +20+30°С

на северо-западе +12+25°С

на востоке +5+18°С

на юге +23+32°С

на севере и в центре страны понизится от +15+23°С до +10+18°С

на юго-востоке повысится от +10+23°С до +15+27°С.

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