Охватит обширный антициклон. Прогноз погоды на 14-16 сентября

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Прогноз погоды по Казахстану озвучили синоптики Казгидромета на 14-16 сентября.
В выходные дни по-прежнему обширный антициклон будет охватывать большую часть территории Казахстана, поэтому сохраняется погода без осадков.
Лишь на севере, востоке и в центре страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, пройдут дожди:
- на востоке республики в ночные часы могут перейти в снег.
По республике прогнозируется усиление ветра.
В ночные и утренние часы на севере, северо-западе и востоке страны ожидается туман.
16 сентября на поверхности почвы заморозки до 2 градусов.
Температура воздуха днем ожидается:
- на западе республики +20+30°С
- на северо-западе +12+25°С
- на востоке +5+18°С
- на юге +23+32°С
- на севере и в центре страны понизится от +15+23°С до +10+18°С
- на юго-востоке повысится от +10+23°С до +15+27°С.
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