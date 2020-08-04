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Оказал сопротивление. Житель Костанайской области откусил полицейскому фрагмент уха

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Как сообщил сегодня на брифинге начальник УСБ Костанайской области Жанибек Камзенов, участились случаи оказания сопротивления сотрудникам полиции.

3 августа в поселке Аулиеколь при задержании 33-летнего водителя автомашины «Ваз 2110» и его пассажира, нарушавших режим карантина, последние оказали активное сопротивление, а пассажир нанес телесные повреждения участковому инспектору полиции и откусил фрагмент уха.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 380 ч 1 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти».

По словам начальника УСБ ДП Костанайской области с начала года зарегистрировано уже 9 фактов сопротивления сотрудникам полиции. Также зарегистрировано 45 фактов оскорбления представителя власти.

В то же время он напомнил, что за данное деяние предусмотрена уголовная ответственность и в случае несогласия с действиями полиции граждане могут обращаться на телефон доверия 54-42-47 или по телефону 102.

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