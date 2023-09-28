Оказались родственниками. Водитель сбил женщину в Костанайской области

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24 сентября около двух часов ночи в селе Нагорное, района Б. Майлина, 28-летний водитель, управляя автомобилем марки «ВАЗ-21213» совершил наезд на 33-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
После чего оставил место происшествия.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, водитель был установлен и задержан по месту его проживания.
В результате ДТП, пострадавшая госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы города Рудного.
По данному факту начато досудебное расследование статье «Управление ТС лишенным права управления в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вред здоровью человека».
Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет с пожизненным лишением права управлять транспортным средством.
Также установлено, что водитель и пострадавшая состоят в родственных отношениях. Тем не менее, уголовные дела по таким преступлениям не подлежат прекращению за примирением сторон.
Судебно-медицинская экспертиза.
Машина водворена на специализированную стоянку. Водитель находится под подпиской о невыезде, сообщили в ведомстве.