Оказались родственниками. Водитель сбил женщину в Костанайской области

24 сентября около двух часов ночи в селе Нагорное, района Б. Майлина, 28-летний водитель, управляя автомобилем марки «ВАЗ-21213» совершил наезд на 33-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

После чего оставил место происшествия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, водитель был установлен и задержан по месту его проживания.

В результате ДТП, пострадавшая госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы города Рудного.

По данному факту начато досудебное расследование статье «Управление ТС лишенным права управления в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вред здоровью человека».

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет с пожизненным лишением права управлять транспортным средством.

Также установлено, что водитель и пострадавшая состоят в родственных отношениях. Тем не менее, уголовные дела по таким преступлениям не подлежат прекращению за примирением сторон.

Судебно-медицинская экспертиза.

Машина водворена на специализированную стоянку. Водитель находится под подпиской о невыезде, сообщили в ведомстве.

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