Оказался под грузовиком. На объездной дороге в Костанайской области произошла авария

Как сообщает пресс-служба в ответе на запрос, авария произошла 11 июля около восьми утра.

На объездной дороге со стороны Рудного в направлении выезда в сторону Федоровского района 47-летний водитель автомашины «ВАЗ — 2110» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «Шахман» под управлением 28-летнего водителя. В результате ДТП водитель «ВАЗ-2110» госпитализирован в Костанайскую городскую больницу. Факт ДТП зарегистрирован в УП Костаная.

Медики прокомментировали состояние пострадавшего в ДТП.

«11 июля после ДТП в Костанайскую городскую больницу доставлен мужчина 1977 года рождения. Пострадавший осмотрен специалистами. Проведены необходимые диагностические обследования. На момент осмотра были вывялены ушибленные раны, открытый перелом надколенника, ссадины. Оказана первая медицинская помощь, госпитализирован в отделение множественной и сочетанной травмы с целью проведения оперативного вмешательства», — сообщили

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