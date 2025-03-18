По состоянию на 1 марта численность получателей соцвыплаты по случаю потери работы из Госфонда социального страхования составила 134,8 тысяч человек, при этом 61 тысяче граждан выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 19,8 млрд тенге, сообщает минтруда РК.
В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств госфонда в размере до 45% от потерянного дохода.
Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;
- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
- в течение одного дня карьерный центр (далее – КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
- если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).
Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда.
Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств Госфонда социального страхования осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.
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