По состоянию на 1 марта численность получателей соцвыплаты по случаю потери работы из Госфонда социального страхования составила 134,8 тысяч человек, при этом 61 тысяче граждан выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 19,8 млрд тенге, сообщает минтруда РК.

В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств госфонда в размере до 45% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня карьерный центр (далее – КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда.

Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств Госфонда социального страхования осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

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