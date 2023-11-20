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Окажемся под воздействием активного циклона — прогноз

pixabay.com

В ближайшие три дня большая часть Казахстана окажется под воздействием активного циклона. 

Осадки пройдут в виде дождя и снега, сильные осадки (дождь, снег) ожидаются 22 ноября на западе, северо-западе и 22-23 ноября на юге, юго-востоке. 

В республике ожидается усиление ветра до 15-28 м/с, в северной половине — метели и гололед. 

К концу периода на западе страны ожидается снижение температуры воздуха до 2-12 градусов тепла, на востоке — повышение температуры ночью с 8-13 градусов тепла до 0-5 градусов тепла.

На остальной территории Казахстана существенных колебаний температурного фона не ожидается.

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