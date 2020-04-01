Оказываемая поддержка должна дойти до каждого хозяйства в регионе

На селекторном совещании акимата области рассмотрены поручения Президента Казахстана, данные в ходе выступления на республиканских телеканалах.

Одним из поручений является своевременное проведение весенне-полевых работ.

На эти цели через АО «Аграрная кредитная корпорация» в целом по стране будет выделено 70 млрд. тенге. Ставка для конечного заемщика не будет превышать 5%.

В Костанайской области работа по кредитованию сельхозтоваропроизводителей ведется в плановом режиме. По сведениям КФ АО «Аграрная кредитная корпорация» для Костанайской области предусмотрено 17 млрд.тенге по программе «Кен Дала». Из них на сегодня выделено 10,6 млрд.тенге 121 заемщику. Помимо этого, одобрено еще 104 заявки на сумму 3,9 млрд.тенге.

Дополнительно через программу «Экономика простых вещей» по стране будет выделено 100 млрд. тенге. Конечная ставка в рамках этой программы была унифицирована по всем отраслям и составляет 6%.

«На сегодняшний день в Костанайской области одобрено 39 проектов на сумму 12 млрд. тенге. Находятся на рассмотрении в БВУ и АКК 12 проектов на сумму 4,5 млрд.тенге», — озвучил данные аким области.

Архимед Мухамбетов отметил, что механизм реализации выделения дополнительных кредитных средств сейчас отрабатывается совместно с Костанайским филиалом АО «Аграрная кредитная корпорация».

«В ближайшие дни будет понимание по расширению кредитования для сельхозформирований и суммы кредитов для нашей области. Об этом мы сразу же известим руководителей сельхозпредприятий и глав крестьянских хозяйств», — сказал аким области.

Глава региона обратил внимание на первоочередную поддержку мелких и средних крестьянских хозяйств.

«Обращаю внимание акимов городов и районов, управления сельского хозяйства и земельных отношений, что в первую очередь необходимо поддержать мелкие и средние крестьянские хозяйства. В нашей области таких хозяйств 6700», — сказал Мухамбетов.

Также Глава государства поручил Правительству принять меры по удешевлению дизтоплива для сельхозпроизводителей до 165 тенге за литр или на 15% от рыночной цены. Для этого будет выделено около 390 тысяч тонн дизтоплива по льготной цене.

В Костанайской области на проведение весенне-полевых работ выделено 71 тыс. тонн дизельного топлива.

Определены операторы — поставщики ГСМ. В марте стоимость топлива с НПЗ республики составляла 184 тыс. тенге/тонна, отпускная стоимость для сельхозтоваропроизводителей – не более 177 тенге/литр.

«Оказываемая поддержка должна дойти до каждого хозяйства в регионе. Ревизионной комиссии и Прокуратуре Костанайской области необходимо обеспечить соответствующий надзор и контроль в регионах», — сказал аким области.

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