Оклады до 1,5 млн тенге и гибкий график. Всё больше казахстанцев предпочитают фриланс офисной работе

Казахстанцы стали чаще работать из дома, проводить рабочие дни за ноутбуком в городских кафе и уезжать в экзотические страны на зиму, выполняя работу удалённо,

К таким выводам пришли аналитики сервиса для поиска работы и сотрудников hh.kz передает informburo.kz

«За последний год количество соискателей на hh.kz, которые видят себя именно во фрилансе, увеличилось более чем в два раза – на 142%. Это значительный показатель прироста, который наглядно демонстрирует нам тренд на «свободную работу», – отметили специалисты портала.

Чаще всего свои услуги в качестве фрилансеров в Казахстане предлагают представители творческих профессий – дизайнеры и художники. Далее идут специалисты сферы IT – программисты и разработчики, а за ними в списке профессионалов, предпочитающих зарабатывать фрилансом, следуют переводчики с иностранных языков.

В 2022 году работодатели предлагали фрилансерам оклады от 200 тысяч до 1,5 млн тенге – в зависимости от сферы, опыта и компетенций.

«Из этого можно сделать вывод, что зарплаты фрилансеров ничем не уступают зарплатам офисных работников», – отмечают аналитики hh.kz.

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