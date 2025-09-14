На 20-ый дом в 3 микрорайоне Лисаковска из местного бюджета было выделено 60 млн тенге. Однако жители этой пятиэтажки недовольны ремонтом фасада.

По их словам, краска, используемая при окрашивании здания, попадает на окна, кондиционеры и балконы. Жители возмущены, что маляры отказываются убирать эти следы.

«Я спрашивала у них, кто будет отмывать? Сказали — вы сами. Но как мы поднимемся на такую высоту? Например, у меня третий этаж, некоторые бабушки на 4 на 5 этаже живут, пенсионеры, уже более пожилого возраста. Кто им будет отмывать эти окна? Или так и жить с этими заляпанными окнами? Я так думаю, что управляющая компания обязательно должна следить за тем, как выполняются работы»,- говорит жительница дома Светлана Полякова.

Также были замечания к новым пластиковым окнам в подъездах. Снаружи они выглядят аккуратно, а вот внутри совсем другая картина.

«Внутри всё недоделано. То есть пена, можете лицезреть сами, да, пена, нет облицовки, ничего нет. Это уже длится полтора месяца. Никто не может нам ответить, будет доделана эта работа или нет. Ну вот такой у нас вопрос встал. И окна у нас открываются только на пятом этаже. То есть это пожарной безопасности не соответствует, проветривание, запахи всякие бывают сами понимаете»,- возмущается жительница дома Анна Пинчук.

По словам представителя акимата Лисаковска, относительно следов краски, оставленных молярами на окнах и балконах, уже было направлено письмо подрядчику с требованием устранить все ошибки и недочеты в кратчайшие сроки.

«8 подъездов, 8 окон с открыванием и 32 окна у нас глухих. Ну, это было сделано для чего, потому что изначально у нас проект предусматривался намного дороже, там большие суммы выходили, мы в этот бюджет не укладывались. Поэтому было принято решение удешевить немного проект, потому что изначально планировалось и балконы всем застеклить на пластиковые рамы помимо подъездов. Потом мы пошли на удешевление, пришлось удешевить проект и поэтому оставили окна с отрыванием только на 5 этажах. Но сейчас мы будем проводить работу с подрядчиком, попытаемся договориться, чтобы поменяли окна и на вторых этажах с открыванием»,- объясняет завсектором жилинспекции отдела ЖКХ акимата Лисаковска Нуржан Молбаев.

А вот что касается внутренней стороны подъездных окон, как пояснил специалист акимата, подрядная организация также всё исправит. В целом работы в трёх запланированных для ремонта домах ещё не завершены, срок договора до января 2026 года.

