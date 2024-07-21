Около 100 тысяч заявлений поступило на гранты в казахстанские вузы

По состоянию на 20 июля на конкурс по присуждению образовательных грантов поступило около 100 тысяч заявлений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК

Больше всего абитуриенты подаются в вузы трех городов республиканского значения: Алматы (38 тыс.), Астана (20 тыс.) и Шымкент (6 тыс.).

«Самыми популярными среди выбора абитуриентов остаются направления «Педагогические науки» (25 тысяч), «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» (16 тысяч) и «Информационно-коммуникационные технологии» (13 тысяч). Что касается групп образовательных программ, то наибольшее количество заявлений подано на «Информационные технологии» — 11 тысяч. Далее идет «Подготовка учителей физической культуры» — 5 тысяч заявлений. На третьем месте располагается «Подготовка учителей иностранного языка», ее выбрали уже 4 тысяч абитуриентов», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, прием заявок на конкурс грантов для абитуриентов всех регионов продлен до 24 июля.

Прием документов продолжается в онлайн формате посредством еGov, так и офлайн – через приемные комиссии вузов. Также будет работать виртуальная приемная комиссия вузов. Подача документов возможна в любом вузе (по месту нахождения).

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