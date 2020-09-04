Около 2 трлн тенге понадобится на реализацию Послания Президента

На пресс-конференции в правительстве первый заместитель-премьер министра РК Алихан Смаилов озвучил сумму, которая потребуется в течении двух лет на реализацию поручений президента из Послания народу Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

«Поручения Президента, озвученные в Послании, требуют соответствующего финансового обеспечения. В республиканском бюджете текущего года уже предусмотрены определенные средства. Например, на создание 13 новых инфекционных быстровозводимых больниц предусмотрено 30 млрд тенге. Уже выделено 70 млрд тенге на закуп компьютерной техники для детей из социально-уязвимых семей из резерва правительства», — сказал Смаилов.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по дополнительному обеспечению расходов в рамках уточнения бюджета 2020 года, в частности, это по таким расходам, как дополнительные надбавки медработникам, закуп лекарств и другое. По предварительной оценке, как добавил замглавы кабмина, дополнительная потребность в текущем году составит порядка 300 млрд тенге.

«В бюджете 2021 года на выполнение поручений Президента из Послания уже предусмотрено 1,6 трлн тенге. В первую очередь это такие расходы, как увеличение зарплаты медработников, учителей, субсидирование процентных ставок по кредитам МСБ, расходы на строительство и реконструкцию дорог республиканского значения, на программу «Ауыл-Ел бесігі» и другое. По отдельным поручениям госорганами уточняются затраты. Источником дохода будет оптимизация расходной части, доппоступления от работы по снижению теневой экономики, это расширение налогооблагаемой базы, соответственно поступление в бюджет за счет развития экономики и предпринимательства, и частные инвестиции», — заключил он.

По данным Минфина, корректировки в бюджет планируется разработать в ближайшее время. Ориентировочно в конце сентября — начале октября поправки внесут в мажилис.

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