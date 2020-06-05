За четыре дня 23 костанайца получили «желтые» номера

До 1 сентября этого года казахстанцы, владеющие автомобилями, приобретенными в Армении, должны временно зарегистрировать их на территории нашей страны. Оформление началось 1 июня. В Костанайской области регистрацию пока прошли только два десятка владельцев, хотя в регион завезено порядка 750 таких машин, сообщает alau.kz

Временной регистрации на территории Казахстана подлежат автомобили, зарегистрированные в уполномоченных органах Армении на граждан Казахстана и ввезенные ими в страну до 1 февраля 2020 года. На оформление транспорта, начиная с 1 июня, отведено 3 месяца.

«Необходимые документы для регистрации- это техпаспорт владельца, переведенный на государственный, либо на русский язык, заверенный нотариально, и документы удостоверяющие личность. В ЦОНе оплачивается госпошлина, в размере 600 тенге за услугу»,- говорит начальник управления административной полиции ДП Костанайской области Андрей Григоревский.

Сумма ещё двух пошлин, за техпаспорт и за госномер, равна 11251 тенге, а сумма всех этих платежей немного не дотягивает до 12-и тысяч. В Костанайскую область, согласно данным министерств Армении, было ввезено приблизительно 750 таких транспортных средств. Примерно у 300 из них, VIN-код не соответствует техническому регламенту. То есть, их системы управления или находятся в автомобиле справа, или перенесены в левую сторону уже непроизводственным способом.

«Для «перекидок» необходимо получить сертификат соответствия безопасности транспортного средства установленного образца в компетентных органах и при наличии данных сертификатов, тоже будет проводиться его регистрация»,- сказал Андрей Григоревский.

«Праворульные» машины регистрации вообще не подлежат. Поскольку ввезенные автомобили состоят на учете в уполномоченных органах Армении, при регистрации в Казахстане им будут присваиваться желтые номера, как для транспортных средств имеющих постоянную регистрацию в другом государстве. При этом номера будут присваиваться с кодом региона по месту фактического проживания собственника автомобиля, то есть для жителей костанайского региона это «десятка».

«Вопросы возникают связанные с продажей транспортного средства, с отчуждением. По закону не запрещается управлять такими транспортными средствами по доверенности, по страховым полисам. Если же вопрос связан с отчуждением, как многие говорят. Пожалуйста, в законном порядке. Необходимо будет выехать в республику Армения, снять транспортное средство с учёта, оплатить все необходимые таможенные пошлины, таможенную «чистку» и машину продать или поставить на казахстанский учёт»,- рассказал Андрей Григоревский.

За 4 дня в Костанайской области выдано 23 таких знака. По всем вопросам временной регистрации автомобилей из Армении, можно обратиться в Call-центр по номерам 8-708-475-38-29, 8-7142-75-38-29.

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