Около 200 домов в районе второго Костаная подвержены подтоплению

Жители района настаивают, чтобы ответственные службы уже сейчас приступили к откачке воды, которая появилась на улицах и в некоторых дворах. Сотрудники ЧС в свою очередь сообщили, что на днях в районе будут круглосуточно дежурить их сотрудники, которые, в случае ухудшения ситуации, смогут оказать помощь.

«Этот год нам в любом случае как-то надо отработать»,- так начальник управления по ЧС города начал встречу с жителями района Костанай — 2. Здесь возможному подтоплению подвержены более 200 домов, в которых проживают около тысячи человек. Уже сейчас на улицах района лужи, по которым легковушкам проехать не легко. Местные жители своими силами пускают ручейки и очищают территорию от снега.

«Основная проблема у нас — поднятие грунтовых вод, в основном на всех участках, во многих жилых домах с этой проблемой сталкиваемся. На сегодняшний день подрядные организации города обслуживающие данный участок вывезли более 160 кубических метров снега. Активная фаза вывоза снега началась после 25 марта», — говорит начальник УЧС города Костанай Алмаз Тулендин.

Вопросов у жителей района Костанай — 2 оказалось не мало. Жители особенно были возмущены тем, что в их сложном по паводку районе есть снежный полигон, который находится по улице Станционной. Местные жители утверждают, что вода оттуда попадает прямо к ним во дворы. Поэтому люди приближению весны особо не радуются.

«Со всей улицы, они сделали вот так наклон и со всей улицы сбегает ко мне. Если я не успею что-то положить оно все ко мне. Сейчас у нас вот такая колея ни машины, ни дети не могут пройти. Я то уже знаю, что нас всегда так топит ко мне приезжали по этому поводу и дело в том, что транспорт нужен пока растает пусть бы поровняли где-то колею, согнали где-то воду»,- говорит жительница района Костанай-2 Татьяна Киселева.

Алмаз Тулендин отметил, что уже на днях в районе будут круглосуточно дежурить их сотрудники, котрые, в случае ухудшения ситуации, смогут оказать помощь. Также он дал некоторые рекомендации жителям района: очищать свою территорию от снега и пробивать водоотводные каналы. Ну а если дом все таки подвергся подтоплению, то быть готовым к эвакуации.

«В прошлом году положили асфальт, асфальт от Энгельса до Станционной наклоном сделали. Теперь вода стоит, и там стоит в конце она на Станционную не уходит. Там же асфальт он повыше. Там три дома уже в воде, сейчас она уже дальше пошла. Вода стоит»,- говорит жительница района Костанай-2 Ида Даниленко.

Начальник управления по чс внимательно выслушал все замечания и просьбы жителей, и обещал решить те, что будут в компетенции ведомства.

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