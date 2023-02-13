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Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане

Фото из открытых источников

В Казахстане планируют сменить 3 тысячи идеологически устаревших названий городов и улиц.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов в ответе на депутатский запрос, передает Tengrinews.kz.

Как сообщил заместитель премьера, с прошлого года реализуется дорожная карта по переименованию идеологически устаревших наименований на 2022-2025 годы. В 2021 году изменены названия 68 населенных пунктов и их 572 составных частей.

«Всего в рамках дорожной карты планируется заменить около 3 тысяч устаревших наименований. При присвоении названия обязательно учитывается мнение местных жителей и изучается история предлагаемого наименования», — говорится в документе.

Отмечается, что в сентябре 2021 года Республиканской ономастической комиссией был сформирован список исторических личностей из числа деятелей, внесших большой вклад в развитие государства и общества. При смене имен ономастические комиссии используют имена, включенные в этот список

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