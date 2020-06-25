Около 30 километров дорог отремонтируют в Камыстинском районе

Около 30 километров дорог отремонтируют в этом году в Камыстинском районе. Половину объёма составляет участок трассы с подъездом к селу Талдыколь. 15 км пути строители покроют асфальтобетоном. Закончить все работы подрядчик планирует раньше назначенного срока, сообщает alau.kz

Асфальта на этой дороге не было никогда. В непогоду проходимость участка значительно снижалась, а значит выехать в другие населённые пункты жителям села Талдыколь было непросто. Исправить ситуацию помогла госпрограмма Дорожная карта занятости. На покрытие 15-ти км пути выделено 434 миллиона тенге. Всего же по этой программе на общую сумму 806 млн в Камыстинском районе планируется отремонтировать 5 дорожных участков.

«Также мы планируем построить подъездную дорогу районного значения Камыстинского района к селу Клочково. Там 9 км у нас. Также по программе Дорожная карта занятости началась реализация внутрипоселковых дорог»,- сказал руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Камыстинского района Кайыржан Курмангалиев.

Все ремонты проводит фирма «Костанай жолдары». Подрядчик с многолетним стажем и отличной репутацией. С Камыстинским районом дорожники плотно сотрудничают уже 14 лет подряд, с тех пор, когда строили республиканскую трассу на Актюбинск. Дорога на село Талдыколь обновлена уже почти на 30%.

«На данный момент выполнено 5 км основания и ведётся укладка асфальто-бетонной смеси. На июнь месяц мы планируем эти 5 км перекрыть. В июле-августе планируем закончить с асфальто-бетонными работами, в сентябре уже будем заканчивать со знаками, с разметкой, с обочинами»,- говорит заместитель генерального директора ТОО «Костанай жолдары» Юрий Григоренко.

Подрядчик обещает сдать объект раньше намеченного срока, для этого есть всё необходимое: сырьё, техника, рабочие руки. Из сорока человек, занятых на обновлении дорожного полотна, более половины — местные жители. Их трудоустройство прописано в программе, по которой объект финансируется.

«Работаю здесь с момента карантина, как только начался, я потерял работу и обратился в центр занятости. Меня устроили сюда. Сначала мы были на объекте в Камышном, теперь перебросили сюда, в Сахаровку, делаем на Талдыколь дорогу»,- рассказал дорожный рабочий Иван Волченков.

Материал для дороги местного производства. Карьер с запасом камня для щебня и асфальтобетонный завод расположены всего в 30 км. Все составляющие полотна сертифицированы и укладываются по специальной технологии.

«Работы производятся такие, как профилировка, кирковка грунтового основания, его укатка. В дальнейшем устраивается слой основания с щебёночно-песчаной смесью, укреплённое цементом, 15 сантиметров и укладка асфалтобетона, покрытием 5 сантиметров»,- сообщил Юрий Григоренко.

Таким образом запас прочности будет обеспечен на много лет вперёд. Такой дороге уже никакая непогода не страшна.

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