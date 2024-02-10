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Около 300 авто скопилось на трассах в Костанайской области

Пресс-релиз по оказанию помощи владельцам и пассажирам транспортных средств на автодорогах региона распространил областной акимат.

В связи с погодными условиями в соседних областях, в Костанайской области наблюдается скопление порядка 300 автотранспортных средств.

Фото облакимата

Местными исполнительными органами Денисовского, Беимбета Майлина районов и г. Лисаковск организовано размещение, бесплатное горячие питание, подвоз питьевой воды.

Ни один человек не остаётся без внимания, отметили в акимате.

На 14.00 уже количество автотранспорта значительно уменьшилось — 168 осталось

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