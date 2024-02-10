Около 300 авто скопилось на трассах в Костанайской области

Пресс-релиз по оказанию помощи владельцам и пассажирам транспортных средств на автодорогах региона распространил областной акимат.
В связи с погодными условиями в соседних областях, в Костанайской области наблюдается скопление порядка 300 автотранспортных средств.
Местными исполнительными органами Денисовского, Беимбета Майлина районов и г. Лисаковск организовано размещение, бесплатное горячие питание, подвоз питьевой воды.
Ни один человек не остаётся без внимания, отметили в акимате.
На 14.00 уже количество автотранспорта значительно уменьшилось — 168 осталось