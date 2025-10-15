Около 300 тысяч субъектов бизнеса рискуют прекратить деятельность после введения нового запретительного списка по упрощённому налоговому режиму, сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

Речь идёт в первую очередь о предпринимателях, которые использовали схему «дробления» бизнеса — создавали несколько компаний для сохранения льгот по налогам.

Причина изменений

«Теперь не будет оснований и правовых возможностей для того, чтобы “дробиться”. Мы видим по отчётности, что многие компании из года в год показывают одни и те же цифры, оформляют своих сотрудников на разные фирмы ради вычетов. Всё это и стало причиной реформы», — пояснил Амрин на брифинге в правительстве.

По его словам, такие схемы искажали реальную картину доходов и создавали недобросовестную конкуренцию на рынке.

Новый порог — 2,35 миллиарда тенге

Ранее предприниматели «дробили» бизнес, как только доход достигал 83 миллионов тенге , чтобы избежать регистрации в качестве плательщика НДС.

Теперь установлен единый порог в 2,35 миллиарда тенге, который позволит компаниям работать в легальном поле без необходимости делиться на несколько структур.

«Объединись и работай как одна компания», — отметил вице-министр.

Ожидаемые последствия

По предварительным оценкам, около 300 тысяч компаний будут ликвидированы. В правительстве считают, что эти меры очистят рынок от фиктивных предприятий, повысят прозрачность налоговой системы и создадут равные условия для всех участников бизнеса.