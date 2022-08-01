Около 400 000 первоклассников примут казахстанские школы в предстоящем учебном году

В Казахстане завершили приём документов на зачисление детей в первый класс. В 2022 году в школу пойдут более 400 000 детей, сообщается на сайте Министерства просвещения.

«До начала учебного года остался месяц. Школы приступили подготовке и организации учебного процесса. Больше всего первоклашек зафиксировали в Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Карагандинской областях, а также в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Высокий процент зачисления детей в классы с казахским языком обучения наблюдается в Кызылординской (90%), Улытауской (87%), Мангистауской (86%), Жамбылской (80%) областях», – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.

Приём документов продолжался четыре месяца – с 1 апреля до 1 августа. Больше 70% родителей выбрали для своих детей обучение на государственном языке, подчеркнули в ведомстве.

Процедура приёма заявлений была автоматизирована – 80% заявок казахстанцы подали в электронном виде.

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