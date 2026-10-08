Около 400 бизнесменов собрались в Костанае для прямых переговоров в агросфере





Во Дворце молодёжи в Костанае прошла деловая встреча представителей аграрного бизнеса Казахстана, России, Узбекистана, Китая и Афганистана. Участники обсудили поставки сельхозпродукции, приобретение техники и развитие международного сотрудничества.

Встреча состоялась в формате business-to-business, который позволяет потенциальным партнёрам напрямую, без посредников обсуждать условия сотрудничества. По информации организаторов, несмотря на продолжающуюся уборочную кампанию, мероприятие объединило около 400 бизнесменов.

ТОО «Азат и Д» из Мендыкаринского района более 15 лет занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство. Заместитель директора по финансовым вопросам Динара Ахметова рассказала, что компания заинтересована как в поставках собственной продукции, так и в закупках.

— На сегодняшний день мы готовы поставлять свою продукцию произведённую, а также готовы приобретать. Сегодня я познакомилась с узбекской делегацией, которые предложили свои фунгициды, гербициды, и я думаю, что это очень интересное предложение, — отметила она.

Представитель Ассоциации производителей масложировой продукции Узбекистана Алишер Махмудов сообщил, что деловые связи с Костанайской областью уже налажены. Представители региона регулярно участвуют в профильных конференциях в Узбекистане. Теперь стороны намерены расширять сотрудничество и заключать долгосрочные контракты.

— В Узбекистан Казахстан поставляет более 4 млн тонн зерна. Вы знаете, что в этом году у Казахстана очень качественное зерно, очень аномальная жара, поэтому у Казахстана всё зерно третьего класса, хайпро, более 70%. Поэтому четвёртого, пятого класса у вас нет. У вас больше всего, конечно, качественное зерно, — заявил Махмудов.

Делегация Афганистана заинтересована в приобретении зерновых, масличных и бобовых культур, в том числе рапса, льна и чечевицы, а также муки и другой сельхозпродукции.

Один из её представителей, Хаджи Абдул Гани Надим, владеет мукомольным производством и закупает сырьё в Казахстане. Делегация приехала по приглашению Палаты предпринимателей Костанайской области.

— Мы конкретно прилетели, приехали участвовать в этом форуме для развития своего бизнеса. Покупать сельскохозяйственную продукцию. Надеемся на хорошие, порядочные отношения между бизнесменами Казахстана, именно города Костанай, и Афганистана, чтобы в дальнейшем укрепить свои позиции и сотрудничать выгодно для обеих сторон, — сказал он.

По данным организаторов, в Костанайской области около семи тысяч предпринимателей связаны с сельским хозяйством. В организации встречи участвовали Палата предпринимателей и компания «ExpoРегион».

— Мы — аграрная республика, будем говорить так, аграрный северный регион, и я думаю, что такие наши мероприятия, они вносят свою большую лепту в экономику региона и в целом Казахстана, — отметила руководитель компании «ExpoРегион» Ляйлим Абдрахманова.

Она также сообщила, что 19 февраля 2027 года состоится очередная выставка «АгроКостанай-2027». Сельхозтоваропроизводителям представят новые технологии, удобрения и спецтехнику. Мероприятие посвятят подготовке хозяйств к весенне-полевым работам.

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