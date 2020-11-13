Около 50 человек ежегодно обращается в центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений

Ежегодно в центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений обращается около 50 человек. Многие из них вступают в организации в юном возрасте и проводят там десятки лет. Специалисты отмечают, что наиболее подвержены к вступлению в такие общины именно подростки. Их привлекают через интернет, передает alau.kz

В Костанайской области, как отмечают специалисты, уменьшается число тех, кто попадается на удочку нетрадиционных религиозных учений. Тем не менее, в центр помощи ежегодно обращается около 50 человек пострадавших от деструктивных организаций.

«Человек, который долгое время был под влиянием псевдорелигиозных идей, зачастую внушается страх перед обществом, внушается идея, что общество греховно, враждебно и выйдя из такой организации люди как правило, оказываются в изоляции определенной из-за собственных страхов», — рассказала руководитель центра помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений Юлия Калюжная.

Юлия Калюжная рассказала про одну из последних жертв, с кем сейчас работает центр. Это 50-летняя жительница Костаная. Женщина больше 20 лет отдала преданному служению деструктивной религиозной общине. История такова, что после долгих лет служения, ее отправили в другую область открыть новый пункт по распространению этой религии. А затем и вовсе направили в другую страну.

«Оставила здесь детей на мужа, и она говорит, что в общем, то занималась интернет служением. То есть, находясь в другой стране, через соцсети она вела домашние группы здесь, в пределах Костанайской области. Сейчас она очень разочарована, понимая, что своими руками сломала свою семью. В общем, то очень серьезный ущерб и детям», — пояснила Юлия Калюжная.

Таких историй еще много. Наиболее подвержены к вступлению в подобные учения подростки. По словам Юлии, сейчас нетрадиционные религиозные общины все чаще привлекают молодежь посредством интернета, различных сайтов и социальных сетей. Помочь приверженцу таких объединений сложно, на это уходят годы кропотливой работы.

«У нас такие принципы, что мы разбираемся с человеком, какие причины подтолкнули его уйти туда и там остаться и зачастую сами адепты приходят к тому, что находят там удовлетворение каких-то психологических потребностей. Кто-то идет за интересным общением, кто-то чувствует себя одиноким, кто-то ищет работу, материальную поддержку, кто-то хочет выйти замуж», — добавила Юлия Калюжная.

С закрытием таких объединений есть проблема. Дело в том, что те, кто ушел из общины, стараются все забыть, они не хотят писать заявления в полицию. Юлия указала, что за последние годы жертвами при помощи центра было подано около 20 обращений в полицию и другие госорганы. Все они пока на рассмотрении. Эксперты указывают, что оказывают помощь и близким тех, кто пострадал от таких течений. Обратиться можно по номеру, указанному на экране.

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