Около 50 пациентов получило лечение в провизорном стационаре Денисовской ЦРБ

На протяжении полугода казахстанские врачи борются за жизни своих пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, в большинстве случаев одерживая победу. Ситуация с заболеваемостью постепенно стабилизируется и идёт на спад. Цифры говорят сами за себя. За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 517 заболевших коронавирусной инфекцией и при этом 2079 человек выздоровели. Таким образом, за сутки выздоровело почти в 4 раза больше казахстанцев, чем заболело. Весомый вклад в эту борьбу вносят и маленькие районные провизорные стационары, медицинский персонал которых круглосуточно дежурит возле своих пациентов, сообщает alau.kz

Инфекционное отделение Денисовской ЦРБ в середине апреля переоборудовали в провизорный стационар с 4-мя боксами. Но после, в первой половине июля, в период пика заболеваемости в Денисовском районе, количество отдельных палат увеличили до 9. Как вспоминают врачи, в те дни поступало до 5 пациентов в сутки. И в течение июля лечение в провизорном стационаре получило около 50 человек.

«Коек не хватало. Развернуто на 9 коек было, 15 пациентов у нас одновременно находились в стационаре. Было много кислородозависимых, 7-8 человек постоянно нуждались в кислороде. На ИВЛ были пациенты, потом мы их отправили по линии санавиации в Костанайскую областную больницу»,- говорит терапевт провизорного стационара Денисовской ЦРБ Салават Кульдеев.

Чтобы дефицита кислородных баллонов не было, больница заключила дополнительный договор с предприятием-поставщиком. Кроме того, развернули палату интенсивной терапии, где находилось 2 аппарата искусственной вентиляции легких. А в конце июля в провизорное отделение привезли 4 кислородных концентратора.

«Благодаря этому у нас работа с баллонами уменьшилась. Хотя у нас есть договор на поставку баллонов кислородных. С организацией, которая до конца года нам поставляет, там у нас очень много, еще более 600 баллонов они нам должны предоставить. Так что с кислородом у нас все нормально», -пояснила заместитель главного врача Денисовской ЦРБ Татьяна Варфоломеева.

За время работы стационара, в нем уже получили лечение более 70 человек, и многие из них сегодня благодарят врачей за их нелегкий труд.

«Я считаю, что они герои нашего времени. Их подвиг остаётся в сердцах своих благодарных пациентов, потому что именно благодаря врачам, я встала на ноги»,- сказала Бахиткуль Иржанова, пациентка Денисовской ЦРБ

Сейчас в провизорном отделении Денисовской ЦРБ находятся 7 пациентов, из них двое с пневмонией средней степени тяжести. Врачи говорят, что пик заболеваемости прошел, поэтому на следующей неделе, если ситуация будет так же стабильной, планируется провизорный блок постепенно готовить к закрытию.

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