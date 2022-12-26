Около 50 сел могут убрать с карты Казахстана.

49 населенных пунктов подлежат упразднению в Западно-Казахстанской области. По данным чиновников, они не соответствуют статусу села, потому что проживают в них меньше 50 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Одно из таких сел — Кожевниково в районе Байтерек. Там осталась всего лишь одна семья. По данным телеканала, раньше в этом поселке насчитывалось около 150 дворов. Но со временем поселок опустел. Жители разъехались, кто-то разобрал свои дома, но многие их попросту бросили.

Единственные жители села – семья Агафоновых. Виктору Агафонову 68 лет. Он коренной житель, родился и вырос в этом селе. Работал в совхозе трактористом. Здесь же создал семью, вырастил детей. Сыновья сейчас работают у местных фермеров. Супруга умерла два года назад.

«Поселок большой был. И клуб, и школа была. Школу закрыли, молодежь начала разъезжаться. Когда совхоз развалился, пожилые многие в Жданов переехали», — рассказал мужчина.

Зимой тяжелее всего: нужно запасаться дровами, да и дороги не чистят. Впрочем, не доберешься сюда и в другое время года. Единственная связь с окружающим миром — стационарный телефон. Кроме электричества, других благ цивилизации в селе нет. И если ситуация в течение трех лет не изменится, то село будет упразднено.

Такая же судьба, возможно, ожидает еще 49 населенных пунктов с населением меньше 50 человек, которые считаются неперспективными.

«По истечении трех лет местные исполнительные органы района должны принять решение: или упразднить несоответствующие села, или принять решение по расширению, изменению административной подчиненности, по укрупнению, или должны в населенных пунктах, где проживает менее 50 человек, принять меры по росту населения», — говорит руководитель отдела Управления стратегии и экономического развития ЗКО Райса Еркегалиева.

По информации Управления стратегии и экономического развития, сельчане покидают родные края из-за низких доходов или отсутствия стабильной работы – выбирают более благоприятные условия, с доступом к услугам и инфраструктуре. Отмечается, что в области из 416 населенных пунктов 223 являются перспективными, куда входят 78 опорных, 110 спутниковых и 35 стратегически важных приграничных населенных пунктов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.