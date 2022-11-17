USD 459.35
EUR 478.6
RUB 7.61
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Около 50 вузов готовы принять на учебу военнослужащих без ЕНТ

Около 50 вузов готовы принять на учебу военнослужащих без ЕНТ

Фото из открытых источников

Около 50 университетов готовы предоставить возможность обучиться отслужившим срочную воинскую службу в вузе без сдачи ЕНТ, передает МИА «Казинформ».

«В настоящее время Министерство обороны РК заключило соглашение с около 50 университетами, которые добровольно изъявили желание принимать участие, поддержать военнослужащих и дать им возможность обучиться за счет университета. Список может меняться. Возможно, в течение года будут еще университеты, которые захотят принять участие», — сообщил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, основная заинтересованность у вузов участвовать в инициативе – это поддержать военнослужащих и сделать привлекательной военную службу. Он привел в пример Соединенные Штаты Америки, где быть военнослужащим очень престижно.

Ранее сообщалось, что инициатива предусматривает предоставление всем гражданам, отслужившим срочную воинскую службу, возможности поступления на обучение в вузы на платной основе в течение двух лет после прохождения срочной воинской службы по результатам собеседования без учета ЕНТ. Причем поступить они смогут в течение календарного периода, то есть, например, после демобилизации осенью. А пройти обучение на военной кафедре вузов все бывшие военнослужащие смогут бесплатно и без экзаменов.

Наиболее достойным военнослужащим, дисциплинированным и достигшим в период срочной воинской службы высоких результатов в боевой подготовке, будет предоставлена возможность получения бесплатного высшего образования за счет гранта вуза. Для этой же категории отличившихся молодых людей будет также предоставлена возможность поступления в военные учебные заведения Министерства обороны без экзаменов и без учета ЕНТ, и тоже в течение календарного периода.

Позже был рассмотрен порядок отбора военнослужащих РК для поступления в вузы по гранту.

В Министерстве обороны рассчитывают, что в год вузы будут предоставлять не менее 3 тысяч грантов. Таким образом, каждый десятый солдат-срочник получит возможность поступить на бесплатное обучение.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

В Житикаре открылся пункт временного содержания бродячих животных
Следующая новость

Не идут работать водителями автобусов с зарплатой 400 тысяч тенге