Около 500 человек эвакуировали из ТРЦ Костаная

Более пятисот человек были эвакуированы из торгово-развлекательного центра в Костанае.

Причиной тому стал звонок о якобы заложенном в здании взрывном устройстве. Он поступил в дежурную часть полиции в 15:11. На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы. Территорию здания оцепили сотрудники полиции.

Для обеспечения безопасности была проведена эвакуация граждан из ТРЦ. Всего было эвакуировано более 500 человек, 221 из которых являются сотрудниками различных отделов центра. Здание было осмотрено специалистами, его проверили кинологи со специально обученными на поиск взрывчатки собаками. Никаких опасных устройств обнаружено не было.



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