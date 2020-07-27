Около 500 человек уличили в незаконной продаже лекарств, сообщает Polisia.kz.
Рейды по выявлению незаконной реализации лекарств по завышенным ценам продолжаются уже более 20 дней. Недобросовестные граждане продолжают скупать оптом препараты и продавать их намного дороже рыночных цен.
За 21 день полиция выявила и пресекла 604 таких факта. В органы внутренних дел доставлено 487 лиц, в том числе 284 работника медицинской сферы. Пока многие граждане борются за жизнь и здоровье своих родных и ищут по аптекам необходимые лекарства, другие лица цинично используют вспышку инфекции и трагедии народа, делая на этом прибыльный бизнес.
По сводкам криминальной полиции, около половины этих предприимчивых и расчетливых дельцов – работники фармакологической сферы. Многочисленные факты перепродажи выявлены по всей стране. Продавцы дают объявления в Instagram, Telegram и других соцсетях, делают рассылки по WhatsApp-чатам, дают объявления на частных сайтах, открывают подпольные аптеки без лицензии, а также завышают цены в действующих аптечных пунктах.
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585 - летальных случаев
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